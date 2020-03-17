"عجمان الرقمية " تدعم العمل عن بعد بمنظومة تقنية متطورة

المصدر: عجمان-البيان

أعلنت دائرة عجمان الرقمية عن جاهزية منظومتها التقنية لاستمرارية الأعمال في إمارة عجمان، ودعمها تطبيق "العمل عن بعد" في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة، وذلك تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت عهود شهيل مدير عام عجمان الرقمية أن الدائرة تمتلك منظومة تقنية متطورة على درجة عالية من الكفاءة، ولديها القدرة على ضمان انسيابية العمل، مشيرةً إلى أن صحة وسلامة الموظفين والمراجعين تأتي في قائمة الأولويات، وأن رأس المال البشري هو الثروة الأغلى التي يتوجب علينا جميعاً أن نحافظ عليها.

وأشارت إلى نجاح تفعيل نظام العمل عن بعد في الجهات الحكومية لبعض الفئات من الموظفين، بفضل تكاتف جهود الجميع ووجود خطة استراتيجية عملت عليها عجمان الرقمية استعداداً للحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، مشيدة بجهود لجنة استمرارية الأعمال التي استطاعت أن تتخذ حزمة من المبادرات المهمة في الإمارة لمواجهة أزمة كورونا العالمية.

وذكرت أن دائرة عجمان الرقمية استطاعت توفير بنية تقنية وشبكة حكومية موحدة "AJnet"، يمكن من خلالها الدخول إلى جميع الخدمات والأنظمة الشبكية لموظفي الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة، بطريقة آمنة موثوقة ومتوفرة على مدار الساعة، متوجهة بالشكر الجزيل إلى فريق العمل الذي استطاع أن يثبت كفاءته وقدرته على الإنجاز خلال فترة زمنية قصيرة.

منصة حكومية

من جانبه قال حمد البلوشي مدير قسم الشبكات وأمن المعلومات إن دائرة عجمان الرقمية استطاعت توفير منصة حكومية موحدة للاتصال والتعاون باستخدام تطبيق

واشار الى ان المنصة يمكن التواصل بين الموظفين خارج ساحات العمل ، وكذلك الاجتماع عن بعد، وتخزين ومشاركة الملفات، فضلاً عن العمل بتطبيقات الأعمال، وهذا ما سيوفر الوقت والجهد على الموظفين ويعزز الكفاءة الإنتاجية للجهات والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة.