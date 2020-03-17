"بلدية دبا الحصن" تتخذ إجراءات وقائية لمكافحة كورونا

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أعلن طالب عبدالله اليحيائي مدير عام بلدية دبا الحصن قيام البلدية باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تتسق مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى منع انتقال العدوى، وزيادة الوعي المجتمعي حول "مرض كورونا" وأهمية الوقاية لمنع الإصابة به، ومن بين هذه الاجراءات التعقيم الدوري اليومي لجميع المباني، ومراكز تقديم الخدمات التابعة للبلدية، بمعدل مرة كل ساعتين خلال ساعات الدوام الرسمي.

وذلك ضمن سعيها المستمر للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وزوار المدينة حيث قامت بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتوعية والتثقيفية اللازمة لمكافحة انتقال فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين السكان. مؤكدا أن البلدية قامت بعمل جدول خاص لتعقيم جميع المباني التابعة للمؤسسات والدوائر الحكومية في المدينة الفاضلة، وتوزيع معقمات الأيدي على العمال والمفتشين والموظفين والمراجعين في البلدية، بالإضافة إلى عمل المنشورات التثقيفية على الموظفين والزائرين لمبنى البلدية بخصوص استخدام مواد التعقيم، وطرق الوقاية من الفيروس، لزيادة وعيهم بالمرض وطرق الوقاية منه ومكافحته حفاظاً على صحتهم وسلامتهم العامة.



كما وضعت البلدية لوحات تثقيفية تحتوي على إجراءات الوقاية من المرض في جميع المرافق الخدمية التابعة لها والتي تشهد إقبالاً كبير من قبل المتعاملين.

وكثفت البلدية من حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية العاملة في المدينة مثل المطاعم والكافتيريا، وأسواق بيع الخضار والأسماك ومراكز التموين والسوبرماركت والبقالات، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة والتجميل، من خلال القيام بجولات مستمرة ومتصلة صباحية ومسائية للتأكد من التزامهم بكافة التعليمات الصحية الخاصة بهم، كما قامت بتوزيع النشرات التوعوية عليهم للوقاية من المرض.



وأغلقت البلدية كافة الأبواب في الأسواق العامة مثل أسواق السمك والخضار، مع السماح بفتح باب واحد للزوار والعاملين في هذه الأسواق للسيطرة التامة على حركة الدخول والخروج بما يساعد على الوقاية من المرض.



وبالنسبة للعمالة الوافدة من خارج الدولة، طبقت البلدية الاجراءات والتعليمات المتبعة بهذا الخصوص، ومنها عدم السماح لهم ببدء العمل إلا بعد مضي أسبوعين على وصولهم للدولة، وإخضاعهم لكافة الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة للتأكد من خلوهم من المرض قبل بدء العمل.

وكثفت البلدية من حملات الوقاية التي تقوم بها مثل حملات الرش لمكافحة الحشرات والبعوض في كافة أرجاء المدينة الفاضلة.