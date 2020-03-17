تنفيذي أم القيوين يصدر قراراً بشأن التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بشأن التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار جهود حكومة أم القيوين المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الوباء للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين .

ونص القرار على وقف الخدمات حتى إشعار آخر كإجراء احترازي في دور السينما والمتاحف والمناطق الأثرية والمخيمات الصحراوية والمخيمات الترفيهية ومراكز التدليك والمساج وصالات الألعاب الترفيهية والالكترونية وصالات الألعاب للأطفال وحمامات السباحة وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية وقاعات الأفراح والحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة والنوادي الرياضية والثقافية مثل (النادي العربي والنادي المصري والنادي الهندي والنادي السوداني ونادي فلج المعلا) بالإضافة الى المقاهي والمطاعم كافة باستثناء الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل.

كما نص القرار على قيام دائرة التنمية الاقتصادية بالتنبيه على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع المرخصة في الإمارة بتطبيق الحجر الصحي على جميع الموظفين المرخص لهم بإجازات وقيامهم بالسفر خارج الدولة قبل الشروع في مباشرة عملهم وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

وألزم القرار الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز العناية الصحية باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء قناع الوجه والقفازات أثناء فترة العمل مع تغيرهما بصفة دورية والاهتمام بتعقيم الصالون والأدوات وكراسي الحلاقة وكراسي الانتظار والأبواب مع وضع مطهر للأيدي عند مدخل المحل.

ونص القرار على قيام دائرة بلدية أم القيوين بالحملات التفتيشية للتأكد من قيام المنشآت باتخاذ إجراءات التعقيم الضرورية لمنشآتهم وفقاً لتعليمات الدائرة مع التأكيد على قيام المطاعم بتعقيم وسائل النقل الخاصة بها.