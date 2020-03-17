حميد النعيمي يصدر مرسوماً بإنشاء مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بإنشاء مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان.

ونص المرسوم رقم /‏ 4/‏ لسنة 2020 – على أن ينشأ في الإمارة مكتب يسمى "مكتب شؤون المواطنين" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تمكنه من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به ويتبع مباشرةً لولي العهد ويكون مقر المكتب الرئيس في مدينة عجمان ويجوز فتح فروع أخرى في الإمارة بموافقة ولي العهد .

وحدد المرسوم اختصاصات المكتب وتشمل متابعة شؤون المواطنين وتسهيل حصولهم على المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات والتي من أهمها اقتراح السياسة العامة للدعم الاجتماعي للمواطنين في الإمارة ووضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى ولي العهد ودراسة وتحديد أولويات احتياجات مواطني الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التوصيات بشأنها إلى ولي العهد لاعتمادها وتلقي طلبات الدعم الاجتماعي من مواطني الإمارة وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات بشأنها والمتابعة والإشراف على تنفيذ نتائج وتوصيات البحوث والدراسات الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وأي مهامٍ أو صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل ولي العهد.

وبموجب هذا المرسوم يكون للمكتب جهاز تنفيذي يتكون من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين ‌يسري في شأنهم قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان على أن يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس ويتولى الإشراف على إدارة المكتب وتسيير شؤونه ويكون مسؤولا أمام ولي العهد عن تأدية المكتب للمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات من بينها إعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب وبرامجه التشغيلية وعرضها على ولي العهد للاعتماد ومتابعة تنفيذها والإشراف اليومي على موظفي المكتب ومراقبة أدائهم لواجباتهم الوظيفية ومتابعة إنجاز المهام والأعمال والأنشطة المنوطة بهم وإصدار القرارات الخاصة بتأدية الأعمال اليومية للمكتب وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب ومشروع حسابه الختامي ورفعهما إلى ولي العهد لإقرارهما وتمثيل المكتب أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنه على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وأي مهامٍ أو صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل ولي العهد.

كما نص المرسوم على أن يكون للمكتب موازنة مستقلة تعتمد وفقا لأحكام القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية وعلى جميع الدوائر والهيئات والسلطات والمجالس الحكومية والمؤسسات العامة في الإمارة التعاون التام مع المكتب وتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة التي يطلبها لتمكينه من تأدية المهام والصلاحيات المنوطة به وعلى المكتب التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس في الحالات الخاصة بالتواصل مع الجهات الاتحادية وتبادل البيانات والمعلومات مع أي جهة وعلى المكتب أيضا أن يرفع تقارير دورية إلى ولي العهد تتضمن نتائج أعماله وإنجازاته والعقبات التي تعترضه والحلول والمقترحات التي يوصي بها.

ويصدر ولي العهد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ويلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم .. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.