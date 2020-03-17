«المعاشات» تبدأ تفعيل العمل عن بعد

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن بدء المرحلة الأولى لتفعيل منظومة العمل عن بعد في مراكز سعادة المتعاملين في كل من إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، حيث سيتم تقديم خدمات هذه المراكز عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gpssa.gov.ae، ضمن باقة الخدمات التي توفرها الهيئة لمختلف الفئات المستفيدة من خدماتها، كما سيتاح الحصول على هذه الخدمات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للهيئة 80010.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات: ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى ‏تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين تعمل الهيئة على خطة لتفعيل نظام العمل عن بعد في مختلف مراكزها في المرحلة المقبلة وقد بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام في مراكز سعادة المتعاملين في كل من رأس الخيمة والفجيرة.

تحول رقمي

وأوضحت أن الهيئة ستستفيد من بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة بعد قيامها بعملية التحول الرقمي الذي حول كثيراً من خدماتها إلى خدمات إلكترونية، حيث ستدعم هذه البيئة توجهات الهيئة الحالية لتفعيل نظام العمل عن بعد حفاظاً على مصالح الفئات المستهدفة.