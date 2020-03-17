«اقتصادية الشارقة» تتابع الأسواق

المصدر: (الشارقة - البيان)

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بصحة وسلامة المجتمع، حيث باشرت بالحملات التفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، وذلك حرصاً منها على مراقبة وحماية الأسواق التي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها إحدى أولويات الدائرة وضمن استراتيجيتها بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة في الإمارة.