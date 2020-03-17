نهيان بن مبارك يدعو الشركات الوطنية إلى الإسهام الفاعل في دعم صندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس إدارة «صندوق الوطن» الاجتماع الأول للدورة الثانية للمجلس الذي عقد في قصره بأبوظبي.

وأكد معاليه أن صندوق الوطن يعد مثالاً للعمل الوطني الهادف، وذلك من خلال مساهمات رجال الأعمال في الصندوق منذ تأسيسه، باعتبارهم جزءاً رئيسياً وشركاء أساسيين في نمو مسيرة التنمية، وبما يعود بالفائدة على المجتمع، داعياً الشركات الوطنية إلى الإسهام الفاعل في دعم أهداف وتوجهات الصندوق.

ورفع أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المتواصل لصندوق الوطن واهتمام ورعاية سموه الدائمة لتوفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الإمارات، واستثمار الموارد البشرية والمادية للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة إلى أعلى مراتب التقدم والرقي استكمالاً لمسيرة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي أسس دولة الإمارات بقوامها على ركيزة الإنسان الإماراتي في بناء الوطن وتطوره.

وثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجلس إدارة صندوق الوطن، والتي تعكس إيمان سموه الكامل بقيم العطاء والعمل الخيري، كما وجه معاليه الشكر إلى مجلس الإدارة السابق للصندوق، مشيداً بدورهم الفعال خلال السنوات الماضية، وكذلك البناء على ما تم وضعه من أهداف وسياسات.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من الدكتور خليل محمد شريف فولاذي الخوري، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري وطلال شفيق عبدالله الذيابي وهادي محمد طاهر بدري، وسعيد سلطان راشد الظاهري.

واعتمد مجلس إدارة «صندوق الوطن» خلال الاجتماع تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة والتي ستقوم بمتابعة الأهداف العامة وبرنامج عمل الصندوق للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية التفصيلية للأعوام المقبلة، وبما يتوافق مع أرقى المعايير التنموية والاقتصادية الحديثة، لتعزيز مكانة الصندوق كنموذج عالمي يحتذى للشراكة في العمل المجتمعي.

وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود من أجل إنجاح أهداف الصندوق المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة والمشاركة في تبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تخدم العملية التنموية في الدولة.