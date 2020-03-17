المجلس الأعلى للطاقة في دبي يبحث أفضل ممارسات الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس، وناقش الاجتماع موضوعات عدة، أبرزها استعراض شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتشغيل توربين الإتش كلاس (H-Class)، في جبل علي، الذي يعد من أحدث التقنيات التي تخفض من استهلاك الوقود، وتقلل من انبعاثات الكربون، مع مزايا الكفاءة في العمليات.

ومن المتوقع أن تخفض محطة الطاقة، انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن توليد الطاقة في مرافق الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

كما حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وفريديريك شيمين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

رؤية

وقال معالي سعيد الطاير: «تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى إنتاج 75 % من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، بحلول عام 2050، اطلعنا خلال الاجتماع، على أفضل الممارسات المتبعة في العمليات، وبالتحديد، الكفاءة التشغيلية للمصانع، وأيضاً تحويل النفايات إلى طاقة في الإمارة».

وتم استعراض استراتيجية دبي للتقليل من النفايات، عن طريق ممارسات الفرز والتدوير، التي ساهمت في تقليل النفايات في مكبات بلدية دبي.

وتتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، في مشروع معالجة كافة أنواع النفايات البلدية الصلبة، باستخدام تقنيات الحرق المباشر، لتوليد الطاقة الحرارية، وتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة، وتصديرها إلى الشبكة الكهربائية.

من جانبه، قال أحمد المحيربي: «تمت مناقشة المرحلة القادمة من تنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى طاقة (Waste to Energy)، والمتوقع أن يعالج حوالي 5500 طن يومياً من نفايات بلدية دبي، وينتج حوالي 200 ميغاوات من الكهرباء، وذلك بحلول عام 2022».