«دبي الذكية» تطلق مبادرة ختم «100% لاورقية»

المصدر: دبي – البيان

أعلنت دبي الذكية عن إطلاق مبادرة ختم ( 100% لاورقية)، والذي يهدف إلى منح الجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100% ختماً، يكون علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولاورقية، وذلك ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي التابع للمسارات التنموية الستة التي أعلن عنها «مجلس دبي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري.

وتسعى المبادرة إلى تقدير جهود الجهات في مسيرة تنفيذ الاستراتيجية، والتي نجحت في أن تقدم خدماتها من خلال القنوات الرقمية بالكامل، مدعومة ببيئة داخلية رقمية تعمل على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية.

وأوضحت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن مبادرة ختم (100% لاورقية) تأتي ضمن مبادرات ومشاريع دبي الذكية في مسار التطوير الحكومي المنبثق عن المسارات التنموية لمجلس دبي، كما تواكب سعي دبي الذكية الحثيث لتسريع وتيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والمتمثلة في تحويل كافة المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات الحكومة مع المتعاملين لتصبح رقمية ولاورقية في ديسمبر 2021.

جهود

وأضافت: من جهة أخرى نهدف من خلال مبادرة ختم (100% لاورقية) إلى تقدير جهود الجهات الرائدة التي شكلت علامة فارقة في إنجاز أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وتصنف مبادرة ختم (100% لاورقية) جهود الجهات الحكومية وفقاً للجهود المطلوبة لتحولها إلى رقمية بشكل كامل من خلال حجم استهلاك الورق، عبر ثلاثة أنواع وهي: الجهات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة.

ويقدم الختم للجهات التي حققت نسبة 100% في إنجازها لـ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» وضمن الفئة التي تنتمي لها فقط.

وسيتم الإعلان عن نتائج الجهات بشكل نصف سنوي، وتقليد الختم للجهات التي وصلت للنسبة بناءً على ذلك. وحسب إحصاءات دبي الذكية بنهاية 2019 وبناءً على تقارير الجهات الحكومية فقد وصلت بعض الجهات إلى نسبة إنجاز أكثر من 60% مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، عن فئة الجهات الكبيرة.

ودائرة الأراضي والأملاك عن فئة الجهات المتوسطة ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة تنمية المجتمع عن فئة الجهات الصغيرة.

14 جهة

يذكر أن عدد الجهات التي انضمت للاستراتيجية في محطتيها الأولى والثانية بلغ 14 جهة، حققت تقدماً كبيراً في انتقالها الرقمي وهي: هيئة الطرق والمواصلات، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الأراضي والأملاك، محاكم دبي، بلدية دبي، النيابة العامة، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، وجمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة والشؤون الأجانب - دبي.

وشهدت المحطة الثالثة من الاستراتيجية انضمام 9 جهات جديدة هي: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة المالية، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، دبي للثقافة، هيئة دبي للطيران المدني، مركز الجليلة لثقافة الطفل، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

وتهدف هذه الجهات إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50% بحلول أبريل 2020.

وجار أيضاً إطلاق المحطة الرابعة مع مركز دبي للإحصاء، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الإدارة العامة للدفاع المدني، مجلس دبي الرياضي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومن المخطط إطلاق المحطة الخامسة والأخيرة في مايو 2020.

وتسعى «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» إلى توفير أكثر من مليار ورقة تستخدم في حكومة دبي كل عام، مما ينقذ 130،000 شجرة.