«طرق دبي» تناقش تحسين تجربة المتعاملين الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

بحث مجلس متعاملي طرق دبي مؤخراً تطوير باقة الخدمات الذكية للهيئة المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال في الإمارة.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملاحظات، تمثل أبرزها في تحسين وتوحيد بيانات وتجربة المتعاملين على كافة قنوات تقديم الخدمة الذكية، إلى جانب مناقشة سبل تحسين قنوات الدفع الرقمية.

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على التواصل بشكل مستمر مع متعامليها، وتولي اهتماماً بالغاً بأفكارهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم على جميع خدماتها ولا سيما الذكية منها، والتي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً وحيوياً في رسم مستقبل التنقل في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص».