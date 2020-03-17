«التغير المناخي»: تسجيل جميع الحيوانات المستوردة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020 بشأن تعريف الحيوانات المستوردة، والذي يستهدف تعريف وتسجيل جميع الحيوانات المستوردة التي تندرج تحت فصائل الإبل، والضأن، والماعز لتسهيل إمكان تتبع هذه الفصائل من الحيوانات الحية والتحكم في حركتها، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية.

وقالت الدكتورة كلثم كياف مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بالإنابة: «إن القرار يهدف إلى تعزيز قدرات الرقابة والمتابعة للحيوانات من الفصائل التي يشملها عبر تسجيلها باسم مستوردها وتزويدها أرقاماً تعريفيةً تحدد طبيعة تحركها وانتقالها داخل السوق المحلي، الأمر الذي يعزز في النهاية من الحفاظ على الصحة الحيوانية ويساهم في تنميتها محلياً ويسهل حركة اكتشاف ومكافحة الأمراض التي تصيبها».

وأضافت: «تفعيل نظام تعريف الحيوانات المستوردة الجديدة، في ظل نظم الرقابة الصحية على الحيوانات والمطبقة في منافذ الدولة كافة، سيساهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع وقدرات منع دخول الأمراض التي تصيبها للسوق المحلي».

وبموجب القرار ستتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عمليات إنشاء حسابات لكافة مستوردي الحيوانات الحية الواردة في القرار على نظام تعريف الحيوانات الإنتاجية، بهدف تعريف وتسجيل الحيوانات باسم المستورد.