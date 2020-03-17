38 ألف مستفيد من الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي 2019

المصدر: دبي-البيان

استفاد 37 ألفاً و949 شخصاً من أنشطة وبرامج إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي العام الماضي.

وتعاملت مع 6 آلاف و250 حالة، تم تقديم الحلول لها بطرق ودية وسرية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات علم النفس.

وأكد العقيد سعيد حمد صالح الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي: إن الخدمات التي تقدمها المراكز في «أبوظبي- الظفرة- العين»، تتضمن استشارات نفسية واجتماعية، والتعامل مع جميع أنواع الإساءات النفسية والجسدية للطفل والأسرة، وسرعة الاستجابة عند الإبلاغ بالخلافات الأسرية والتنمر والتدخل العاجل وخدمات تأهيل للمعنفين.

كما تشمل تأهيل أحكام رؤية المحضون والإيواء وتوفير المكان الملائم والبيئة الآمنة مع ضمان الاستقرار النفسي للطفل وحقه الكامل في رؤية والديه، إضافة لخدمات توعوية في الملتقيات والحملات والفعاليات للتوعية بحقوق الطفل وآليات حمايته.

وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي ببرامج توعية الطفل والأسرة بمحتوى متنوع، يتناسب معهم وتعزيز التواصل الإيجابي بأساليب مبتكرة وأنشطة متميزة وسيناريوهات نفذتها بأفضل المعايير.