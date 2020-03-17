محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان التعاون وجهود احتواء كورونا

المصدر: أبوظبي - وام، والبيان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها على المستويات كافة.

وتناول الاتصال جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وآليات وسبل التعاون بينهما في هذا المجال، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار الفيروس في المنطقة والعالم.

وأكد سموه، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات للمملكة الأردنية في مواجهة الفيروس، متمنياً السلامة للشعب الأردني الشقيق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله شعبي البلدين والشعوب العربية والعالم من كل مكروه.

من جانبه، ثمّن الملك عبد الله بن الحسين المواقف المقدَّرة دائماً لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، مشدداً على وقوف الأردن الدائم إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات.

كما أكد عبد الله الثاني وقوف المملكة الأردنية مع دولة الإمارات في مواجهة هذا التحدي، مشيداً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومؤكداً أن سموه «سيبقى دوماً أخاً لي ولكل الأردنيين».

وقال الملك عبد الله، في تدوينات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأننَّا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا. نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي «أبو خالد» سيبقى دوماً أخاً لي ولكل الأردنيين».