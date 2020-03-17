127 ألف فحص للكشف عن «كورونا»

أعرب معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن شكره وتقديره للدعم والتحفيز الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقطاع الصحي في الدولة وكوادره، وقال «إن أبناءك في قطاع الصحة في الصفوف الأمامية في مواجهة التحديات ويعملون على مدى 24 ساعة».

وأشار إلى الخطط والتدابير الاستباقية والاحتياطية التي اتخذتها الوزارة وجعلت الدولة على أعلى جاهزية، منوهاً بأن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن «فيروس كورونا» تجاوز 127 ألف فحص في الدولة، لتكون دولة الإمارات من أعلى معدلات العالم التي تجري هذا العدد من الفحوصات، وهي مستمرة في إجرائه، مؤكداً أن التحضيرات جارية لتنفيذ خيار الحجر الصحي والتطبب عن بُعد إذا اقتضت الضرورة والحاجة.