الإمارات تدعم إيران بطائرتين تحملان 32 طناً من الإمدادات الطبية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من أبوظبي أكثر من 32 طناً من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

وهذه هي الرحلة الثانية التي تسيرها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة.. ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الدولة طائرة حملت 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. كما حملت معها خمسة خبراء من المنظمة لمساعدة 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وجاءت هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقدمت الإمارات إمدادات طبية إلى الصين شملت أقنعة وقفازات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان.. كما أرسلت إلى أفغانستان شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

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