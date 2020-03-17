عبيد الزعابي: صندوق صانع السوق يعزز تنافسية الأسواق المالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية خاصة تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، من شأنه أن يعزز تنافسية الأسواق كونها توفر أحد متطلبات ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة.

وأضاف أن هذه المبادرة الاستثنائية سوف تجذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وستنعش صناعة أسواق رأس المال وتعيد لها الحيوية والزخم المطلوبين.

وأوضح أن السياسة الاستثمارية لمثل هذه الصناديق تقوم على الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات ذات العوائد المجزية مما يقلل من التذبذبات الحادة في قيم تداول الأسهم ومؤشرات الأسواق المالية.

وأضاف أن صندوق صانع السوق من شأنه أن يوفر أدوات تحوط أثناء تراجع الأسواق بجانب تحقيق عوائد في الاستثمار في الأسهم والسندات والأدوات الأخرى المدرجة في أسواق الدولة ذات العوائد الممتازة.

وسوف تسهم هذه المبادرات جميعاً في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، وتعطي دفعة كبيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد.