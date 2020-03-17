سلطان المنصوري: المبادرات تعطي الأولوية للشركات الناشئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج «غداً21»، يمثل رسالة مهمة من القيادة الحكيمة للدولة من شأنها توفير الدعم وإعطاء أولوية للشركات الناشئة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.

وأضاف معاليه أن هذه الحزمة ستكون سبباً في تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، فضلاً عن تأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة لإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع، مع دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.

وأضاف معاليه أنه سوف يكون لهذه الحزمة من المبادرات أثر كبير ينعكس إيجاباً في توفير السيولة في السوق وتعزيز مرونتها وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وقال معاليه إن لهذه المبادرات وما سبقها من مبادرات المصرف المركزي بتوفير سيولة مقدارها 100 مليار دولار لدعم اقتصاد الدولة، وما يتلوها من مبادرات على مختلف المستويات دور مهم في امتصاص واحتواء التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في كثير من دول العالم.