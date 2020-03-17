هزاع بن زايد: المبادرات رؤية واثقة تحفز الاقتصاد

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن حزمة المبادرات الاقتصادية، التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاقها، تنبع من رؤية واثقة تحفظ المكتسبات، وتحفز حيوية الاقتصاد، وتجسّد روح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «كلنا شركاء في مواجهة التحدي كما قال محمد بن زايد، لتحويله إلى فرص اعتماداً على أساس قوي وخطوات مدروسة».