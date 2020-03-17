محاكم دبي توجه المتقاضين لاستخدام خدماتها التقنية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي توفير مجموعة من الخدمات الذكية والإلكترونية لمتعامليها لتجنب المراجعة غير الضرورية لمراكز الخدمة، ضمن الجهود والإجراءات الرامية التي تتخذها إمارة دبي للوقاية فيروس «كورونا (كوفيد19)»، وحرصاً على سلامة المتعاملين.

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن الدائرة تقدم مبادرة «الاتصال المرئي» التي أطلقت بعد صدور تعديلات على قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتنظيم عملية (التقاضي عن بعد)، إذ تعتبر المبادرة خدمة ذكية تسهل التواصل الفوري والمباشر مع أطراف الدعوى صوتياً ومرئياً دون الحاجة لحضور المتعاملين شخصياً.

وأضاف: «تتوفر مبادرة الاتصال المرئي بأشكال عدة في محاكم دبي، منها: خدمة»الزّواج عن بعد«في مركز خدمات الرقم 1، وخدمات محاكم دبي»قريب«في فرع منطقة حتّا الذي يتم تقديم جميع خدمات تصديقات الأحوال الشخصية عن طريق قريب، بالإضافة إلى خدمة»ذرى«خدمة جلسات التّنفيذ للموقوفين عن بعد، بالتّنسيق مع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وخدمة»حضور الجلسات عن بعد«وهي جلسات الدعاوى العُمّالية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتّوطين - مركز توافق، والمحاكمة الجزائية عن بعد والتي تتيح تناول جلسات القضايا الجزائية ـ الجنح البسيط ـ عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية.

وتابع المنصوري: لدينا أيضاً خدمة»إعداد الدعوى«المقدمة من فريق إعداد الدعوى للمحامين بحيث يتم التواصل مع الطرفين لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالقضية من تقديم المستندات ومراجعتها بدون الحاجة لزيارة من قبل المحامين.