الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ عدداً من البرامج الإنسانية بقيمة 3.8 ملايين درهم

المصدر: ( أبوظبي - البيان )

نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي عدداً من البرامج الإنسانية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة 3 ملايين و836 ألفاً و376 درهماً، استفاد منها 1178 شخصاً في عدد من المجالات الإنسانية، وتصدر برنامج كفالة طلاب العلم جدول المساعدات بقيمة مليون و595 ألف درهم، استفاد منها 207 طلاب.

وفي المجال الطبي ساعد المركز 65 حالة بقيمة 856 ألفاً و547 درهماً، كما استفاد 47 شخصاً من المساعدات الإنسانية بقيمة 567 ألفاً و720 درهماً.

على صعيد متصل، وضمن المساعدات العمالية قدم المركز مساعدات بقيمة 532 ألفاً و895 درهماً، استفاد منها 856 عاملاً من مختلف الجهات.