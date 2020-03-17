«الرحمة الخير ية» تخصص 549 ألف درهم لإفطار الصائم

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

أطلقت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، بتخصيص 549 ألف درهم لمشروع إفطار الصائم، لتقديم 1220 وجبة يومياً من خلال 5 مواقع في مناطق الإمارة بمجموع 36600 وجبة خلال الشهر الفضيل.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية، إتمام استعدادات الجمعية لتقديم مجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2020، والذي يشمل إقامة 5 مواقع لمشروع إفطار الصائم تم توزيعها بحسب الكثافة السكانية في الإمارة لضمان استفادة أكبر عدد من الصائمين، إضافة لمشاريع المير الرمضاني، وزكاة المال والفطر، وكسوة العيد.