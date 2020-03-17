هيئة تنمية المجتمع بدبي تختتم برنامج «ركوب الخيل»

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بنجاح الموسم الثامن من برنامج ركوب الخيل، الذي ينظمه مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع للهيئة، وأقيم بالتعاون مع إدارة الخيالة في شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في إسطبلات إدارة الخيالة بمشاركة 21 طفلاً وطفلة، واستمر بين شهري ديسمبر ومارس.

وبينت الهيئة أن برنامج ركوب الخيل لأطفال المركز أثبت أثره الإيجابي على الأطفال وأسرهم وعلى المتطوعين المشاركين في البرنامج عاماً بعد عام.

وقالت الهيئة: إن البرنامج حقق تحسناً ملحوظاً في قدرات الأطفال المشاركين من مختلف المراحل التطورية، شمل ذلك القدرات الحركية والإدراكية والتفاعل الاجتماعي.