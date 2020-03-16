الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة كازاخستان وأذربيجان وكرواتيا قبل 17 مارس

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها للمواطنين المتواجدين خارج الدولة إلى ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» المتوفرة على موقع الوزارة الرسمي، وذلك لمساعدة الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج في التواصل معهم في حالات الطوارئ، خاصة في ظل قيام عدد من الدول بإغلاق منافذها الحدودية أو تعليق الرحلات الجوية كإجراء غحترازي للحد من انتس=شار وباء كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

وأكدت الوزراة في تغريده على «تويتر» أنه في ظل ما تشهده عدة دول في العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا من الوزارة على سلامة جميع المواطنينن فإنها تنصح مواطني الدولة المتواجدين في الخارج التسجيل في خدمة «تواجدي» وذلك لتقديم المساعدة المطلوبة لهم متى استدعى الأمر ذلك، كما أكدت الوزارة على أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظا على سلامتهم، منوهة إلى أنه في الحالات الطارئة يرجي التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم (0097180044444).

من جانبها، دعت سفارة الدولة في باكو مواطني الدولة المتواجدين في أذربيجان إلى ضرورة مغادرة البلد قبل تاريخ 17 مارس 2020 وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية حتى اشعار آخر كغجراء احترازي.

كما دعت السفارة جميع مواطني الدولة المتواجدين حاليا في الأراضي الأذرية بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارة على الرقم (00994125947031) والرقم (00994516606555).

فيما دعت سفارة الدولة في كييف مواطني الإمارات المتواجدين في أوكرانيا وجمهورية مولدوفا ضرورة المغادرة قبل تاريخ 17 مارس 2020 وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المعابر الحدودية في أوكرانيا ومولدوفا حتي اشعار آخر.

كما أهابت السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا وجمهورية مولدوفا بضرورة التسجيل في «تواجدي» والتواصل مع السفارة على الرقم (00380442774444).

كما أعلنت سفارة الدولة في العاصمة «نور سلطان» في جمهورية كازاخستان أنه نظرا لإعلان حالة في كازاخستان فإن السفارة تهيب بجميع المواطنين في الجمهورية بالتسجيل في خدمة تواجدي وضرورة التواصل مع البعثة الدبلوماسية على الرقم (0077781000072).

وكانت سفارة الدولة في نيودلهي بالهند قد دعت مواطني الدولة بعدم السفر إلى جمهورية الهند في الوقت الراهن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية، والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التاشيرات الهندية بكافة أنواعها من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احتراوزي اتخذته حكومة الهند للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما دعت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في الهند إلى التسجيل في خدمة تواجدي وضرورة التواصل مع البعثة الدبلوماسية على الرقم (00918181911111).

وفي باريس نصحت السفارة الإماراتية المواطنين المتواجدين في فرنسا حاليا بالعودة إلى الإمارات، وذلك في ظل ما تشهده عدة دول في أوربا من انتشار فيروس كورونا، ودعت إلى أهمية التواصل مع البعثة الدبلوماسية في باريس على الرقم (0033144340200)

وتعد «تواجدي» خدمة تقدم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تواجدهم في الخارج، تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين في الخدمة والمتواجدين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين.

ويمكن للمواطنين التسجيل فيها في أي وقت، عبر تعبئة بياناتهم في الخدمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، والتواصل عبر الرقم المجاني المخصص للخدمة.