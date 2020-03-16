محمد بن زايد يبحث مع ملك الأردن تعزيز التعاون الأخوي وجهود احتواء كورونا

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة - العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها على المستويات كافة.

وتناول الاتصال جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وآليات وسبل التعاون بينهما في هذا المجال، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار الفيروس في المنطقة والعالم.

وأكد سموه خلال الاتصال دعم دولة الإمارات للمملكة الأردنية في مواجهة الفيروس، متمنيا السلامة للشعب الأردني الشقيق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله شعبي البلدين والشعوب العربية والعالم من كل مكروه.

من جانبه، ثمن جلالة الملك عبد الله بن الحسين المواقف المقدرة دائما لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، مشددا جلالته على وقوف الأردن الدائم إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات.