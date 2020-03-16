تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة مؤقتاً 4 أسابيع

المصدر: وام

قررت " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتا إعتبارا من اليوم في تمام التاسعة مساء ولمدة أربعة أسابيع وذلك حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

ويأتي القرار تطبيقا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وسيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن.

وأهابت " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الإمتثال لهذا التوجيه الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.