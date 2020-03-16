حميد النعيمي يصدر مرسوما بشأن استبدال مسمى "حكومة عجمان الرقمية"

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم مرسوما أميرياً بشأن استبدال مسمى حكومة عجمان الرقمية .

ونص المرسوم - رقم /‏ 5/‏ لسنة 2020 - على أن يستبدل مسمى " حكومة عجمان الرقمية " ومسمي " الإدارة المركزية لحكومة عجمان الرقمية " ليصبح " دائرة عجمان الرقمية " وذلك أينما ورد في المرسوم الأميري رقم /‏9/‏ لسنة 2017 أو في أي تشريع آخر ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات.

ويستبدل نصا المادتين / 3 / و / 8 / من المرسوم الأميري رقم / 9 / لسنة 2017 بالنصين التاليين.

بموجب أحكام هذا المرسوم واعتبارا من تاريخ نفاذه يعاد تنظيم حكومة عجمان الإلكترونية لتكون دائرة حكومية تسمى " دائرة عجمان الرقمية " ويشار إليها اختصارا باسم "عجمان الرقمية " وتلحق برئيس المجلس التنفيذي .

كما نص المرسوم على أن يكون للدائرة هيكل تنظيمي يعده المدير العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية ويعتمد وفقا لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة .

يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم .. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.