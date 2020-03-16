شرطة دبي تَطمئن على سلامة مبتعثيها عبر الاتصال المرئي

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالتواصل المباشر للاطمئنان على سلامة الطلبة المُبتعثين ومتابعة احتياجاتهم، عقد مجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي بالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب، اجتماعات عن بعد مع المُبتعثين خارج الدولة التي شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا، وذلك عبر مكالمات مرئية للوقوف على أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم في ظل الأنباء العالمية المتداولة حول مرض كورونا.

وأكد الطلبة الذين تحدث معهم المقدم الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب الدكتور عبد الله الشيخ رئيس مجلس المُبتعثين في شرطة دبي، على تمتعهم بكامل الصحة والعافية وأخذهم لكافة اشتراطات السلامة والوقاية المُتبعة من فايروس كورونا.

ووجه المقدم البلوشي الطلبة المبتعثين بضرورة الالتزام بتعليم واشتراطات السلامة المُتبعة في البلدان التي يدرسون بها، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي على تواصل دائم معهم من خلال "منصة ايفاد"، والتي تعنى بتوفير خدماتها لهم على مدار الساعة عبر الرابط: https://efaad.dubaipolice.gov.ae .

من جانبه، أكد النقيب عبد الله الشيخ أن الاتصال المرئي بالطلبة المُبتعثين يهدف إلى الوقوف على احتياجاتهم والاستماع لخططهم التدريسية وخاصة تلك التي سيتم تطبيقها في بعض الجامعات عن بعد إلى جانب التنسيق معهم وتوفير احتياجاتهم والتأكد من سلامتهم وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة لهم، مشيراً إلى أن الطلبة وبفضل الله تعالى يتمتعون بوافر الصحة والعافية وحريصون على تطبيق الإرشادات والتعليمات الصحية وانهم على تواصل مستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصة إيفاد.

من جانبهم، تقدم الطلبة بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل المستمر معهم والحرص الدائم على توفير احتياجاتهم.