برج خليفة ومعالم دبي تحتفي بـ«إسعاد» في ذكراها الثانية

المصدر: (دبي - البيان)

احتفى برج خليفة والمجمعات والمراكز التجارية وشوارع دبي بشعار بطاقة الخصومات «إسعاد»، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لإطلاق البطاقة الذي يصادف 13 مارس 2020م، حيث بدأت المجمعات والمراكز التجارية والشاشات المنتشرة في شوارع دبي من الساعة السابعة صباحاً في يوم الخميس، بعرض «فيديو» قصير يُظهر شعار شرطة دبي وشعار بطاقة «إسعاد»، ويتضمن عبارات تشير إلى الذكرى السنوية لانطلاق البطاقة، وفي المساء تزين برج خليفة بشعار «إسعاد» بصورة عكست المستوى الرائع الذي وصلت إليه البطاقة منذ إطلاقها في مارس 2018م.

وحضر العرض الذي شهده برج خليفة، وفد من لجنة بطاقة إسعاد برئاسة منى العامري، رئيس اللجنة وعدد من رؤساء القطاعات والأعضاء، بالإضافة إلى مئات الزوار الذين كانوا متواجدين أثناء العرض.