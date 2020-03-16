"هيئة الطرق والمواصلات" تطلق مشروعا تجريبيا عن إدارة العلاقة مع الموردين والمستثمرين

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مشروعها الخاص بتوحيد شاشة إدارة العلاقة مع الموردين والمستثمرين بشكل تجريبي، من خلال توفير (10) خدمات إلكترونية تتعلق بهذه الفئة على موقعها www.rta.ae ويستطيع المورد والمستثمر الاستفادة من الخدمات من خلال الدخول إلى نظام إدارة علاقات الموردين والمستثمرين (VIMS).

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على إسعاد قطاع الأعمال من خلال توفير الوقت والجهد عليهم عبر التقليل من مراجعتهم لمبنى الهيئة.

وقال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن هذا المشروع التجريبي الخاص بتوحيد شاشة التعامل مع الموردين والمستثمرين على الموقع الرسمي للهيئة، يهدف إلى تسهيل وتيسير عمل هذه الفئة خلال تعاملاتها مع الهيئة.

والخدمات، التي سيتم توفيرها هي: الفواتير، وإدارة العقود، ونظام المناقصات، وتسجيل وتأهيل المورد، والاقتراحات والشكاوى، ولوحة البيانات، والنماذج التعاقدية، وطلبات الشراء، وخطة المزايدات والمناقصات، وأخبار تُهمك.

وأضاف المري: ومن مميزات هذا المشروع كذلك تحسين قنوات التواصل مع الموردين والمستثمرين، وقيامهم بتحميل الفواتير الخاصة بهم دون الحاجة لمراجعة الهيئة.