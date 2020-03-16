مؤسسة دبي للمستقبل تفوز بتحدي «غوغل» العالمي للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة غوغل العالمية فوز مجلة العلوم للعموم «بوبيولار ساينس»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بتحدي الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أطلقته «مبادرة غوغل للأخبار» لدعم قطاع الصحافة والإعلام في مواكبة متغيرات العصر الرقمي.

ويهدف التحدي العالمي إلى دعم ثقافة الابتكار في قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية في عالم الصحافة الرقمية، وتطوير نماذج أعمال رائدة وممارسات جديدة، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم.

وكانت «غوغل» أطلقت تحدي الابتكار في يونيو 2019، واستقبلت 527 ترشيحاً من 35 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم الإعلان عن فوز 21 مشروعاً من 13 دولة بعد تقييم جميع الطلبات وإجراء مقابلات مع المرشحين.

ونجحت مجلة العلوم للعموم بالفوز بهذه الجائزة العالمية تقديراً لنجاحها بتوفير منصة مبتكرة تسمح للعلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين بمشاركة المعرفة مع الجمهور باستخدام أحدث الأدوات التقنية، والوسائل التحريرية التي تساعد في عرض المحتوى الصحفي بأسلوب مبسط ودقيق وتفاعلي يناسب الجمهور غير المتخصص.

محتوى علمي

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها للشباب العربي في العدد الأول للمجلة، عكست توجهات سموه بضرورة تعزيز المبادرات المعرفية التي تقودها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وأكدت أهمية مواصلة الجهود وتعزيز الابتكار لتحقيق الريادة.

وأشار الجزيري إلى حرص مؤسسة دبي للمستقبل عبر مبادراتها ومشاريعها المعرفية على توفير محتوى علمي يغطي التوجهات المستقبلية وأهم التكنولوجيات الحديثة والابتكارات والاختراعات والاكتشافات العلمية، بهدف تعريف كافة أفراد المجتمع بالتوجهات العالمية والتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل وهيكل ميديا، أطلقتا النسخة العربية من مجلة العلوم للعموم «بوبيولار ساينس» العالمية لأول مرة باللغة العربية في مايو 2017، بهدف إثراء المحتوى العلمي والمساهمة في دعم تنمية القدرات المعرفية لدى الشباب في المنطقة. ونشرت المجلة منذ إطلاقها 16 عدداً تم توزيع 160 ألف نسخة منها في أكثر من 20 دولة، وسجلت أكثر من 60 مليون مشاهدة سنوياً عبر مختلف منصاتها الإلكترونية.

منصة معرفية

من جهته، قال عمار هيكل الرئيس التنفيذي لشركة هيكل ميديا: «هناك اهتمام كبير بالعلوم في منطقتنا يقابله شح في المصادر العلمية باللغة العربية. ولذلك فإننا نعمل في العلوم للعموم على تقديم المحتوى العلمي والتقني باللغة العربية للملايين في أنحاء العالم العربي، وسنتمكن من خلال منحة مبادرة الابتكار تطوير منصتنا التي ستردم الهوة بين الباحثين والأكاديميين من جهة والجمهور العام من جهة أخرى باستخدام التقنية وخبراتنا في صناعة المحتوى، ونحن سعداء بالعمل مع شركائنا في مؤسسة دبي للمستقبل، حيث نتشارك الرؤية في تطوير هذا القطاع وأهميته الاستراتيجية والتنموية».

الجدير بالذكر أن مجلة «بوبيولار ساينس» تأسست عام 1872، وتعد أقدم مجلة علمية شهرية على مستوى العالم، وقد حصدت أكثر من 58 جائزة مرموقة، ويتم ترجمة المجلة إلى 30 لغة، كما يتم توزيعها في 45 دولة حول العالم.