إعادة تدوير معدات الصيد في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت ورشة حكومة دبي مؤخراً مبادرة إعادة تدوير معدات الصيد بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بحضور كل من فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، وعمير بن عمير الرميثي، رئيس جمعية الصيادين في دبي، بهدف دعم الصيادين الإماراتيين وتشجيع المواطنين على العمل ضمن قطاع الصيد.

وقد تخللت المبادرة إعادة تدوير برادة الحديد والخشب بهدف صناعة معدات الصيد، والتي تسمى باللغة المحلية (البلود) التي يتم استخدامها في صيد الأسماك.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «تأتي هذه المبادرات والأنشطة في إطار حرص الورشة الدائم على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتسعى الورشة من خلال إعادة تدوير معدات الصيانة إلى معدات صيد الأسماك، إلى ترسيخ ثقافة المهن الحرة والقطاعات التقليدية المرتبطة بتراث الدولة وتاريخها، فضلاً عن تقديم الدعم المطلوب للصيادين».

ولفت الرئيسي إلى أهمية دعم الصيادين وتوفير بيئة حاضنة لهذه المهنة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على موارد الدولة من خلال استغلال ثرواتها بالشكل الأمثل، مشدداً على دور الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز الوعي البيئي.