أحد ضيوف المدينة: الإمارات بلدنا الثاني

وجّه عادل سعيد محمد، طالب دكتوراه في جامعة علوم الأرض الصينية بمدينة ووهان، أحد ضيوف المدينة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن جميع ضيوف المدينة الإنسانية شعروا بأنهم في بلدهم الثاني.

وأضاف: «الإجلاء الذي تم لنا في مطلع الشهر الجاري تم بنجاح منقطع النظير، كما أن الإجراءات التي تلت عملية الإجلاء سواء من استقبال أو تسكين ورعاية طبية ومعيشية تفوق خدمات الفنادق الخمس نجوم».

وأشار إلى الاحترافية الشديدة للطاقم الطبي والإداري الإماراتي، حيث توجد متابعة للضيوف على مدار الـ24 ساعة، إضافة إلى الجهود التي يبذلها المتطوعون في توفير الخدمات، وتسهيل متابعة جميع الطلبة في المدينة لدراساتهم في جامعاتهم بالصين عبر الإنترنت.