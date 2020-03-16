شرطة دبي تحصل على الآيزو في نظام معالجة شكاوى المتعاملين

المصدر: دبي-البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة مواصفة الآيزو رقم (ISO 10002:2018) في «نظام معالجة شكاوى المتعاملين»، وذلك من شركة بيرو فيريتاس.

وتسلم معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الآيزو من مروان العريضي مدير إدارة المصادقة في الشركة، بحضور اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان وعدد من الضباط.

وأشاد معالي اللواء المري بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، موجهاً شكره إلى كل المسؤولين والعاملين في الإدارة العامة لحقوق الإنسان على ما بذلوه من جهد في الحصول على شهادة المواصفات الخاصة بنظام شكاوى المتعاملين.

من جانبه، أكد العميد محمد عبد الله المر أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والتطور المستمر في مجال العمل على التعامل مع شكاوى المتعاملين، وفي إطار الحصول على تطبيق أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعد من القيادات الشرطية، التي تحرص على تحقيق أفضل الممارسات في شتى المجالات خصوصاً خدمة وإسعاد المتعاملين والعمل على معالجة شكاويهم.

يذكر أن شركة بيرو فيريتاس تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات الكشف والتحليل والمراقبة ومنح شهادات المصادقة للمنتجات والبنى التحتية وأنظمة الجودة، وفق المعايير العالمية.