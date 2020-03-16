الدفاع المدني بدبي يحذّر من حرائق التوصيلات الكهربائية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي فيلماً توعوياً عن حرائق التوصيلات الكهربائية في المنازل، تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية، التي يجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الحرائق، عملاً بمبدأ الوقاية.

ولفتت الإدارة إلى أن أحد أسباب اندلاع الحرائق في المنازل والمنشآت والمصانع، التوصيلات الخاطئة للكهرباء، وعدم وجود دراية كافية لدى أفراد المجتمع بطرق الوقاية من أخطار حرائق الكهرباء.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية ومنها عدم إخفاء التوصيلات الكهربائية تحت السجاد أو أثاث المنزل، وعدم لمس التوصيلات الكهربائية بأيدي مبتلة، وعدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته كتشغيل أجهزة كهربائية عدة من مأخذ واحد.

كما تضمنت التوعية ضرورة اتباع المواصفات المعتمدة عند تصميم شبكة التمديدات، والتأكد من تنفيذها تنفيذاً صحيحاً، بما يتلاءم مع متطلبات أقسام المنزل من التيار الكهربائي، وعدم إجراء أي تمديدات إضافية لشبكة كهرباء المنزل إلا من قبل فني مختص، وعدم استبدال شعيرات لوحة الكهرباء بأخرى أكثر سمكاً، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لشبكة الكهرباء وملحقاتها من مفاتيح وقوابيس (أباريز) من قبل شخص مؤهل.

ومنع الأطفال من العبث بأسلاك أو مفاتيح أو قوابس أو أجهزة كهربائية، وقطع التيار الكهربائي عند القيام بأعمال منزلية، تتطلب ذلك كغسل الجدران والسقوف والأرضيات، وعدم تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة، وفي حال حدوث عطل كهربائي استدعاء المختصين، وعدم محاولة تصليحه من دون إلمام تام، وعدم العبث بالأجهزة الكهربائية، وعدم تركها في حالة تشغيل لمدة طويلة دون انتباه، وفصل أجهزة الكهرباء عن التيار عند تنظيفها أو عدم الحاجة لاستخدامها.