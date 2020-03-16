عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي محنة كورونا

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي محنته في مواجهة فيروس كورونا، مشيراً سموه إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكداً أهمية العمل الجماعي المشترك، وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقدم سموه، خلال الاتصال، تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي.