الدفاع المدني في دبي: تشكيل لجنة لتسيير الأعمال عن بُعد

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الالتزام الكامل بتنفيذ التوجيهات التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي اشتملت على جملة من التدابير الاحترازية الجديدة الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في إطار تضافر الجهود المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس الذي امتد انتشاره في مناطق مختلفة من العالم.

وأعلن المطروشي تشكيل لجنة تسيير الأعمال عن بعد خلال اجتماعه بمساعديه ومديري الإدارات، لتعزيز آلية العمل المقررة في الفترة القادمة، بتفعيل الإجراءات الكفيلة لضمان استمرارية العمل عن بعد، وتحديد الفئات التي تقوم بالواجبات والمهام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي، مع التأكيد على أن مراكز الإطفاء والإنقاذ وغرفة العمليات المركزية والخدمات المساندة ستكون في كامل الجاهزية والاستعداد لمجابهة الطوارئ وفقاً لمقتضيات المرحلة بما يحقق السلامة للجميع.

ونوه المطروشي إلى أن الإجراءات المتبعة والمقررة في هذا الإطار لن تؤثر على فعالية وجودة الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني بدبي لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من أخطار الحرائق في إطار الدور المهني لرجال الإطفاء والإنقاذ.