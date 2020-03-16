محمد بن راشد ومحمد بن زايد: موارد الدولـة كافة مسخَّرة لضمان سلامة شعبنا.. وكلنا شركاء في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي، مساء أمس.

وقد تجاذب سموهما، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطراف الحديث عن عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن، والإجراءات المتبعة من أجل تحصين مجتمع الإمارات عموماً بالرعاية الصحية وسلامة العيش والاستقرار الاجتماعي والصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وأشاد سموهما، في هذا السياق، بجهود ومتابعة الجهات المعنية في الدولة، واللجان الوطنية المتخصصة بمواجهة الأزمات المحلية، وتأمين جميع المتطلبات ووسائل حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وغيرها.

وأكد سموهما حرص قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها الوطنية على دولتنا ومجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم، وبأن موارد الدولة كلها مسخَّرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية».

وأضاف سموه: «كما نحيّي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية والأمنية والبلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها.. أديتم بإخلاص.. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه.. وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة».

بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي».

وتابع سموه: «كل الشكر والتقدير نوجهه إلى فرق العمل كافة، وخاصة الكوادر الطبية في الجهات الاتحادية والمحلية، للجهود الاستثنائية التي يبذلونها، ودورهم الرئيس والمباشر في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا.. على عاتقهم مسؤولية كبيرة، ومن واجبنا جميعاً التعاون معهم».

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.