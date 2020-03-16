«التوطين» تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية لوقاية العمال من «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات احترازية جدية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل نقل العمال، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.كما دعت الوزارة في تعميم أرسلته إلى المنشآت المسجلة لديها إلى وضع الخطط لضمان استمرارية الأعمال وجاهزية الموارد البشرية والاستراتيجيات البديلة في هذه المنشآت في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس في أي منشأة منها.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تبادر المنشأة التي تظهر أعراض الإصابة بالفيروس على أي من العاملين لديها، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاتصال فورا بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأرفقت الوزارة في تعميمها تعليمات إرشادية حول فيروس كورونا المستجد واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من انتشاره، وذلك بهدف شرحها للعمالة، وخصوصا محدودة المهارة من قبل المعنيين في المنشآت. وتضمنت التعليمات التعريف بالفيروس والأعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يصابون به والإجراءات الواجب اتباعها لمنع انتشاره، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكدت التعليمات ضرورة توفير معقم الأيدي في أماكن العمل وبكميات كافية وكذلك توفير أقنعة تنفس ذات الاستخدام لمرة واحدة، فضلاً عن تجهيز ملصقات باللغات التي يفهمها العمال في مواقع العمل والسكن، بحيث تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي إلا في حالات الضرورة.

كما أكدت التعليمات تعقيم وسائل نقل العمل بشكل جيد يوميا، وتوفير معقم اليدين عند بوابات الحافلات لاستخدامها من قبل العمال عند الصعود. ودعت الوزارة المنشآت الى تعقيم كافة مرافق السكن العمالي بشكل جيد، وتوفير الأجهزة الطبية الإلكترونية لقياس حرارة العمال عند مداخل المساكن العمالية.