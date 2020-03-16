دبي العطاء تطلق برنامجاً بـ5.5 ملايين للتدريب المهني في طاجيكستان

المصدر: دبي – البيان

وسّعتْ دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، انتشارها الجغرافي مع إطلاق أول برامجها التعليمية في آسيا الوسطى، ويهدف البرنامج، الذي تبلغ قيمته 5,510,250 درهماً والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة «ميرسي كوربس»، إلى معالجة البطالة المنتشرة بين الشباب في جمهورية طاجيكستان على مدى ثلاث سنوات، ويركز البرنامج على تحسين الحصول على فرص اقتصادية لـ7,800 من الشباب الأكثر حرماناً في مقاطعات مختارة ضمن ولاية خاتلون ومنطقة الحكم الذاتي، من خلال توفير التعليم والتدريب التقني والمهني.

وسيوفر البرنامج الذي جاء تحت عنوان «تحضير الشباب للمستقبل: توفير مهارات جديدة للتدريب والتعليم المهني في طاجيكستان»، مهارات الاستعداد للحياة والعمل، والتدريب المهني، وكذلك الدعم الخاص بتطوير الأعمال، علاوة على ذلك، سيشارك في البرنامج كل من القطاع الخاص، والحكومة الوطنية، والأطراف الفاعلة في المؤسسات غير الحكومية لتشجيع الممارسات المحلية المستدامة على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يستفيد بشكل مباشر من هذا البرنامج 6,300 طفل، و1,500 شاب وشابة، إضافة إلى 231 معلماً ومدرّباً، كما سيستفيد منه بشكل غير مباشر 45,000 فرد من أفراد المجتمع.

وفي معرض تعليقه على أهمية هذا البرنامج، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: إننا متحمسون لتوسيع وجودنا في آسيا الوسطى عبر هذا البرنامج في طاجيكستان والذي سيساعد على إنشاء بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية.

قالت إيلينا بوريان، المديرة المكتب الوطني لمنظمة ميرسي كورب في طاجيكستان: يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاماً أكثر من ثلث السكان في طاجيكستان، حيث يبحث 40,000 شاب طاجيكي عن وظائف كل عام ومن خلال تعاوننا مع دبي العطاء، ستساعد جهودنا على تحسين تطلعات الشباب الذي تعتبر مساهمتهم ضرورية لتحقيق ازدهار بلدهم في المستقبل.