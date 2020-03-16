قرارات وتدابير في عجمان لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: عجمان - وام

بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أصدرت «لجنة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان» عدداً من القرارات والتدابير الاحترازية خلال اجتماعها الأول برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات.

ووجهت اللجنة الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام العمل عن بعد - حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين - وذلك لبعض الفئات من الموظفين ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد على أن يشمل نظام العمل عن بعد الموظفات الحوامل والأمهات اللاتي يعلن أطفالاً من الصف التاسع فما دون، ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع وحدات الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.

وتتيح القرارات للجهات الحكومية في الحالات الاستثنائية وحالات الضرورة تطبيق العمل عن بعد على أي من الفئات الوظيفية لديها بناء على جاهزيتها التقنية والتكنولوجية، على أن يتم التنسيق مع لجنة استمرارية الأعمال والمجلس التنفيذي بالإمارة في حال وجود أي عائق يحول دون تطبيق نظام العمل عن بعد، وستعمل اللجنة على دعم الجهات الحكومية كافة لإنجاح النظام وتطبيقه بكفاءة وفاعلية.

ووجهت اللجنة كافة الجهات الحكومية بضرورة التوجه نحو تقديم الخدمات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

كما وجهت الجهات المعنية بتحديد الأنشطة ذات الخطورة، والعمل على وضع قيود على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وإلزامهم باتباع التدابير الاحترازية، وإيقاف مراكز المساج والتدليك المرخصة ابتداءً من اليوم حتى إشعار آخر، ودراسة مدى القدرة على الاستغناء عن بعض الإجراءات التي تتطلب تواجد العملاء في مراكز الخدمات الحكومية.