«مواصفات» تطلع على جاهزية «بي إم دبليو»

المصدر: (أبوظبي - وام)

حضر وفد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال زيارته شركة «بي إم دبليو» العالمية لصناعة المركبات الاختبارات المصنعية بمقر الشركة في مدينة ميونيخ الألمانية، في إطار جهود الهيئة للوقوف على جاهزية المصنعيين في ما يخص تجهيز المركبات بخاصية اتصال الطوارئ للمركبات e-call اعتباراً من موديلات العام 2021.

وحضر وفد الهيئة العديد من اختبارات الصدم للمركبات، ومحاكاة تفعيل نظام اتصال الطوارئ، عند وقوع الحادث نتيجة للاصطدام الناتج عنه، وآلية التواصل بين المركبة ومركز العمليات لدى جهات الاستجابة والإنقاذ، بالصورة التي تقلل من زمن الاستجابة للحوادث وإسعاف المصابين، ويضمن الحفاظ على الأرواح.

ويعد نظام اتصال الطوارئ للمركبات المزمع تطبيقه في دولة الإمارات، نظاماً فريداً وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الإماراتية، اللائحة الفنية الخاصة بنظام اتصال الطوارئ في المركبات وتحمل رقم UAE.S 5019:2018.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات» أن تطوير نظام اتصال الطوارئ بين المركبات جاء بتنسيق مع شركاء الهيئة.