الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق - احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء :

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحيانا ًعلى بعض المناطق الشرقية – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء :

الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً – احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس :

الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً – احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة :

الطقس: رطب صباحا غرباً - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً – فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والشمالية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.