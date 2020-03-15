الإمارات تعلن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا

المصدر: وام

أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.

و أوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

و أكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع و الحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.. مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس و متابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.