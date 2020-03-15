اقتصادية رأس الخيمة توقف حفلات الأعراس والفعاليات الجماهيرية حتى نهاية مارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عممت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على كافة المنشآت بوقف إقامة حفلات الأعراس وكافة الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات في الإمارة بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتي التعميم تماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وبحسب التعميم، ستقوم إدارة الرقابة بالدائرة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية والتأكد من تقيدها بكافة ما ورد في هذا التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.

وأشار التعميم الصادر عن الدائرة بأن المدة قابلة للتمديد حسب المستجدات.