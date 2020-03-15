إعلان أسماء أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل

المصدر: البيان الإلكتروني

بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعلن أسماء أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، الذي يضم 50 عضواً يمثلون الإمارات السبع، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الالتزام التام لحكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، والتي ينص عليها قانون "وديمة"، وتعزيزاً للمشاركة الفعالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة بالقضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في فبراير الماضي، عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، ومع شعار يوم الطفل الإماراتي هذا العام "حق المشاركة".