أحدث الإجراءات التي اتخذتها مطارات دبي فيما يخص كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

سلامة ورفاهية جميع عملائنا وأفراد المجتمع لها أهمية قصوى في هذا الوقت. من خلال العمل عن كثب مع هيئة الصحة بدبي، نضمن اتخاذ الإجراءات الصحيحة في بيئة المطار، مع الحفاظ على مواصلة الحفاظ على معايير النظافة والنظافة الصارمة.

وكجزء من ردنا على الوضع المستمر حول فيروس الكورونا المستجد، يمكن لمطارات دبي تأكيد المعلومات التالية، وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والسلطات الصحية الإماراتية والسلطات الأخرى ذات الصلة. لمزيد من المعلومات، ننصح العملاء بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم قبل السفر.

إصدار التأشيرات

اعتباراً من 17 مارس، علقت السلطات الإماراتية مؤقتاً إصدار جميع تأشيرات الدخول باستثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية. لا ينطبق هذا على المسافرين الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل 17 مارس.

يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر من الدول التالية، مواصلة السفر من وإلى الإمارات العربية المتحدة. قد يخضع بعض الركاب لفحص إضافي .

أستراليا/ النمسا/ بلجيكا/ بروناي/ بلغاريا /كندا، كرواتيا/

قبرص/ جمهورية التشيك/ الدنمارك/ استونيا/ فنلندا/ فرنسا/

ألمانيا/ اليونان/ هونج كونج/ المجر/ أيسلندا/ أيرلندا/ إيطاليا (من روما فقط)

اليابان/ لاتفيا/ ليختنشتاين/ ليتوانيا/ لوكسمبورج/

ماليزيا/ مالطا/ موناكو/ هولندا/ نيوزيلندا/ النرويج/

بولندا/ البرتغال/ رومانيا/ سان مارينو/ سنغافورة/ سلوفاكيا/

سلوفينيا/ كوريا الجنوبية/ أسبانيا/ السويد/ سويسرا/

الفاتيكان/ المملكة المتحدة/ الولايات المتحدة الأمريكية.

الفحص عند الوصول

عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، سيخضع جميع الركاب لعملية مسح حراري (غير تدخلية) بوساطة الكاميرات، أثناء مرورهم عبر الجمارك.

أولئك الذين يصلون من أي من البلدان المذكورة أدناه سيخضعون للفحص الحراري ومسحة الأنف. يتم إجراء هذا المستوى من الفحص من قبل فريق المركز الطبي بالمطار التابع لهيئة الصحة بدبي في مطار دبي الدولي (DXB) ويقتصر على البلدان التالية:

• إيطاليا - روما

• لبنان (حتى 16 مارس)

• جمهورية الصين الشعبية - بكين

• سوريا (حتى 16 مارس)

• تايلاند

الفحص عند المغادرة

جميع المسافرين المغادرين على رحلات الركاب المتجهة إلى وجهات في الولايات المتحدة سيخضعون للفحص الحراري أيضًا.

تعليق الرحلات

بناءً على توجيهات السلطات المختصة، تم تعليق جميع رحلات الركاب المجدولة من وإلى البلدان التالية مؤقتًا حتى إشعار آخر:

• البحرين

• العراق (سارية اعتباراً من 17 مارس)

• جمهورية إيران الاسلامية

• إيطاليا، باستثناء روما

• المملكة العربية السعودية

• الكويت

• لبنان (سارية اعتباراً من 17 مارس)

• جمهورية الصين الشعبية، باستثناء بكين

• سوريا (سارية اعتبارًا من 17 مارس)

• تركيا (سارية اعتبارًا من 17 مارس)

للمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات حول الإجراءات الاحترازية أثناء السفر لإبقائك ومن حولك في أمان، يرجى زيارة مواقع WHO أو DHA الرسمية على الويب:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.dha.gov.ae/Pages/coronavirus.aspx