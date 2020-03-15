"تعاونية الاتحاد" تنفي الشائعات حول نفاد المواد الغذائية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في جمعية الاتحاد التعاونية، الشائعات التي تداولها البعض والتي تدعو إلى سرعة شراء المتسوقين لمتطلباتهم الغذائية، إذ سيتم، بحسب الشائعة، "نزول قوات الجيش والشرطة في 17 مارس إلى الشارع ومنع الناس من الخروج من منازلهم".

وأكد الدكتور البستكي في مداخلة مع قناة "سما دبي" جاهزية واستعداد دولة الإمارات ومخزونها الغذائي لمواجهة أية ظرف طارئ، موضحاً أنه "لدينا في تعاونية الاتحاد ما يكفي من المخزون الغذائي والبدائل الأخرى، وبإمكان المتسوقين الطلب عبر أيٍّ من الوسائل المتوافرة، سواء عبر خدمة التوصيل أو عبر التطبيق الخاص بتعاونية الاتحاد".

وطالب البستكي الجمهور بعدم تداول هذه الشائعات العجيبة والغريبة، واللجوء للجهات الرسمية لاستقاء المعلومات والأخبار منها، سواء من خلال منصاتها الاجتماعية على "تويتر" أو "إنستغرام" أو من الموقع الإلكتروني.