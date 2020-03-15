الموارد البشرية في رأس الخيمة تفعل العمل عن بُعد

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

قرّرت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، اليوم، تفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدائرة، أن القرار الجديد جاء الحاقا بتعميم العمل عن بعد لأغراض الطوارئ وإضافة فئات جديدة كالموظفات الحوامل، والموظفون من أصحاب الهمم، والمصابون بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، الأمهات من الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما فوق دون الخاضعين للتعلم عن بعد، والموظفين العائدين من السفر.

وأضاف: يقوم كل موظف بالتوقيع على نموذج العمل عن بعد والذي يحدد الالتزامات والواجبات والسلوكيات المتوقعة والحفاظ على مستوى إنتاجية الموظف، وتسليم الأعمال في الأوقات القياسية، ورفع تقارير متابعه يوميه للمسؤول المباشر بالإضافة إلى التقيد التام بأخلاقيات العمل المعتمدة والمحافظة على سريه المعلومات ووثائق العمل.