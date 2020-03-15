انطلاق برنامج التدريب التخصصي عن بعد للمعلمين

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت اليوم فعاليات التدريب التخصصي عبر التدريب عن بُعد لرفع الكفاءات المهنية للمعلمين في الميدان التربوي، استعداداً لتطبيق التعليم عن بعد في المدرسة الإماراتية عبر تطبيق استراتيجيات التعليم عن بعد وتفعيل مفهوم الصفوف التفاعلية الافتراضية وفق أفضل الممارسات العالمية في جميع المراحل الدراسية وانطلق التدريب اليوم في مجتمعات التعلم الافتراضية عبر تقديم تطبيقات عملية على أدوات مايكروسوفت التعليمية من خلال البث المباشر في الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم.

وتركز مبادرة التدريب عن بعد على أربعة جوانب هي إنتاج محتوى ودورات إلكترونية تفاعلية من خلال إنتاج 271 ورشة تدريبية إلكترونية، وتنفيذ دورات إلكترونية تفاعلية لتدريب معلمي المدرسة الإماراتية البالغ عددهم 23 ألف معلم و2000 من القيادات المدرسية المستهدفين لبرامج التدريب عن بعد بمعهد تدريب المعلمين، بالإضافة إلى تنفيذ مجتمعات التعلم الإلكترونية