غرفة دبي تفعل خطة "العمل عن بعد" جزئياً

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها غرفة تجارة وصناعة دبي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، أعلنت غرفة دبي عن تفعيل خطة العمل عن بعد جزئياً ابتداءً من غد الإثنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود غرفة دبي للمحافظة على أمن وسلامة الموظفين والعملاء، وضماناً لاستمرارية الأعمال وشموليتها وخصوصاً وأن الغرفة كانت وما زالت من رواد تطبيق الخدمات الذكية، حيث أن نسبة التحول الذكي بلغت 97% من خدماتها الأساسية، مما يعكس ريادة الغرفة في توفير أعلى درجات المهنية والكفاءة في توفير الخدمات لمجتمع الأعمال.

وتمت مراعاة انتظام العمليات والخدمات اليومية، وتفادي حدوث أي مشاكل قد تؤثر على سلاسة العمليات التشغيلية، وتجربة التقنيات الحديثة التي يحتاجها موظفو الغرفة، وتحديد التحديات إن وجدت، والعمل على إيجاد الحلول التي تضمن استمرارية أعمالنا، وخدمة مجتمع الأعمال بكفاءة عالية وبفعالية كاملة.

وأنهت الغرفة كافة الترتيبات اللوجستية والعملية لتفعيل الخطة غداً من حيث الإعداد والتخطيط والتطبيق، وخضع الموظفون لدورة تدريبية مكثفة باستعمال أحدث الأجهزة التقنية، التي ستضمن تواصلاً فعالاً مع المتعاملين، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في دبي.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.